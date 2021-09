Sébastien Lefebvre

Tout au long de ma carrière, j’ai eu à accompagner un public varié au travers des différents postes occupés, ce qui m’a amené tout naturellement à les suivre dans leurs projets socioprofessionnels. 12 années passées à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air m'ont de plus permis d'acquérir une forte expérience professionnelle alliée à une grande polyvalence.



Après réflexion sur mon projet professionnel, j’ai choisi de poursuivre dans la voie de l’accompagnement, de l’aide et du conseil.



L'intégration au Conservatoire National des Arts et Métiers en tant que conseiller en insertion professionnelle m'a permis de mettre à profit mon expérience d'encadrement et d'accompagnement professionnel acquise durant mon parcours mais aussi mes connaissances sur les structures de formation professionnelle et d’aide à l’emploi.



Spécialisé dans la réalisation de Bilans de compétences approfondis, de prestations « Cible emploi » et "Trajectoire emploi", je suis aussi intervenu sur le suivi salarié au travers du dispositif DAS. Ma connaissance des techniques de recherche d’emploi m'a permis d'avoir le plaisir d’animer de nombreux ateliers relatifs à celles-ci.



Souhaitant poursuivre dans cette voie j'ai intégré en 2010 la société USG Restart sur l'accompagnement de licenciées économiques et publics CRP/CSP. Suite à cela j'ai été recruté en contrat à durée déterminée au sein de Pôle emploi (SMP, PST, Accueil, ZT et service employeur, etc.), acteur majeur dans le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’emploi.



A l’issue de ce contrat j’ai occupé le poste de coordinateur-directeur d'un chantier d'insertion de 15 places et d’accompagnateur socioprofessionnel d'une association intermédiaire jusqu'à l’opportunité d’intégrer en contrat indéterminé Pôle emploi.



Parallèlement, et souhaitant mettre mon savoir au service des autres, j’anime bénévolement depuis 1997 des formations pour initier ou perfectionner un public varié à l’utilisation de l’informatique au sens large (Windows, Office, Internet, Linux, Sécurité, Dépannage). A ce titre j'interviens depuis 2008 en bénévole dans un Centre social. J’ai aussi été bénévole au SAMU social en 2011/2012.



Mon parcours m’a permis de développer mes compétences avec comme ligne directrice l’accompagnement de l’humain au travers de l’insertion, du conseil, de la formation, auprès de tous type de public et de tous niveaux.

N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que j'échangerais avec vous. C'est de la diversité et des rencontres que naissent les richesses.



Cordialement,



Sébastien Lefebvre





Mes compétences :

Conseiller en insertion professionnelle

Négociation

Ressources humaines