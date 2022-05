Sébastien LEROUX

Diplôme d'HEC et de CEMS en 2008,

J'ai accumulé près de 4 ans d’expériences professionnelles, notamment dans le domaine des achats et de la gestion de projet, en France et majoritairement en Allemagne, dans l'industrie et les services (finance), en frais généraux et IT.

Je suis bilingue en anglais, parle couramment espagnol et j'ai des notions d'allemand.

Je maitrise parfaitement les utilitaires Office (Word, Powerpoint, Excel, Access), ainsi que le logiciel SAP pour le module MM (expérience projet sur les modules CO, FI, SD et SC).



Je suis dynamique et motivé, curieux et adaptable, organisé et rigoureux.



Mes compétences :

Achats

International

Negociation

Contractualisation