Sébastien LORENTZ

Je travaille depuis 2003 dans le groupe Spie (environ 30 000 collaborateurs pour 4 milliards d'Euros de chiffre d'affaires), et plus spécialement dans le sous- groupe Spie Est (8 sociétés, environ 2 500 collaborateurs pour un CA consolidé de 225 M€).



Au sein de cette structure, je suis responsable comptable, fiscal et de la consolidation du sous- groupe (Etablissements des bilans, relations avec les commissaires aux comptes, calculs des taxes et établissement des liasses et déclarations fiscales, optimisation fiscale, formations auprès des comptabilités clients et fournisseurs, suivi des problématiques de TVA en environnement international, gestion des contrôles fiscaux, réalisation de la consolidation du sous- groupe).



Je suis aussi chef de projet dans l'intégration fonctionnelle de la croissance externe (audit des sociétés achetées de 7 à 12 M€ tant sur les aspects comptables que fiscaux ou gestion, analyses des spécificités, définition des besoins, analyse des écarts avec l'organisation Spie, proposition d'une organisation, mise en place des process, intégration dans l'ERP...).



Mon expérience m'a permis d'acquérir des compétences solides dans des domaines divers et variés :



- des compétences techniques (comptabilité, fiscalité, gestion et finance, consolidation, audit...) en environnement international notamment,



- des compétences dans le domaine de la gestion de projets d'envergure (l'intégration des sociétés nécessite d'avoir un bagage technique dans les différents métiers fonctionnels, de faire converger le monde opérationnel avec les fonctions supports et les cédants autour d'un objectif commun, de faire preuve de fermeté et surtout de faire respecter les temps impartis).



J'ai aussi développé un très bon sens relationnel, ce qui pour moi est la base pour fournir un travail de qualité dans une entreprise.



A moyen terme, une évolution vers un poste de directeur financier d'une PME familiale serait une suite logique vers laquelle j'aimerai tendre.



Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

Direction financière

fiscalité