Sébastien LY

Sébastien a une expérience de plus de 3 ans principalement au sein d’institutions financière – banque et assurance.



Il a été amené à travailler sur la mise en œuvre du projet Arpège (migration de l’outil de conso magnitude vers SAP BFC conso) et sur des missions de reporting financiers IFRS (revue, contrôle et validation des comptes) au sein de la direction financière chez Predica (filiale de Crédit Agricole Assurance) et enfin sur la mise en place de fichier formatés à destination de SAP et d’accompagnement sur le projet Solvency II chez AXA REIM.



Sébastien possède une expertise de plusieurs problématiques règlementaires – Solvency II, normes IFRS, contrôle interne SOX grâce à ses interventions sur ces sujets.



Mes compétences :

Normes IFRS

Solvency 2

Contrôle interne

consolidation

International Financial Reporting

SAP

Sarbanes-Oxley

Reconciliations

Oracle

Microsoft Office

Microsoft Access