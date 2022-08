Sébastien MAREK

Responsable Projets - Qualité - Amélioration Continue



Actuellement en recherche d'un nouveau challenge, mon expérience peut susciter l'intérêt des recruteurs pour des fonctions transverses dans de multiples secteurs d'activité.



Ingénieur en Informatique et titulaire d'un DESS en Administration d'Entreprises, mon parcours m'a naturellement orienté vers des fonctions de la Qualité, du Conseil et de la Formation.



Je travaille depuis 15 années dans l'industrie automobile auprès de fournisseurs internationaux ayant des activités, domaines de compétences et métiers très divers (fonderie aluminium, acier ou fonte, usinage, assemblage, emboutissage, mécano-soudé, électronique, plasturgie, cuir...).



De ce fait, j'ai une expérience approfondie en management et conseil d'équipes internationales, multiculturelles (Allemagne, Slovaquie, Italie, Espagne, Turquie, Corée, Chine, Brésil, Afrique du Nord, Israël...) et pluridisciplinaires.



Mes atouts

Bonne connaissance du fonctionnement des entreprises : processus, organisations, métiers …

Rigueur – Facultés d’anticipation, d'adaptation, de réactivité, de pro-activité – Aisance rédactionnelle (documentation interne et externe) – Excellentes qualités relationnelles – Aptitudes au travail en équipe – Bonnes prédispositions à la négociation et force de conviction.

Capacités d'analyse et de synthèse, sensibilité pour la créativité et l'innovation.



Mes domaines de compétence : Audits process et processus, outils qualité en développement (AMDEC, Maîtrise des risques, Eradication des défauts, Plan de surveillance...) et dans les processus opérationnels (5S, 8D, Méthodes de résolution des problèmes...), Assurance Qualité (ISO 9001 - ISO/TS 16949).



J'ai de bonnes aptitudes pour la formation, le conseil, l'assistance et la communication.



http://smarek0903.wix.com/sebastien-marek



Mes compétences :

Informatique

Qualité client

Audits : Process, Processus, Systèmes, Produits, .

ISO 900X et ISO/TS 16949 Standards

Lotus Notes/Domino

Supplier Development

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Outils Qualité

Amélioration continue