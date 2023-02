Sébastien PONS

20 années d'expériences sur le marché textile (20 marques) en tant que Directeur commercial Wholesale et 10 ans en tant que Directeur Retail:



C’est en identifiant les objectifs prioritaires, déclinant les actions concrètes et orchestrant l’application par les équipes que j’assure mes résultats.

Maitrisant parfaitement le comportement d’une marque, plaçant le consommateur au centre de la relation, je suis force de proposition pour développer de manière cohérente et durable l'activité commerciale.

Animé par le sens des réalités économiques, les orientations de mes actions tiennent compte d’un souci de développement du chiffre d’affaires et de contrôle de la marge.

Manager opérationnel et disponible, entre la quête de résultats et les pressions du marché, je privilégie une attitude sereine et réactive.