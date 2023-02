Sébastien THOMAS

Madame, Monsieur,



A la recherche d'une entreprise avec laquelle je puisse échanger mes connaissances et mes compétences.

Je possède une expérience professionnelle de douze ans dans le domaine de la comptabilité (clients, fournisseurs, trésorerie), période durant laquelle j’ai pu renforcer et élargir ma formation.



En effet, les postes qui m’ont été confiés et que j’ai su mener à bien, m’ont permis d’enrichir mes compétences tant en trésorerie, qu’en comptabilité fournisseurs et clients. Dynamique, rigoureux, organiser et consciencieux, je souhaite mettre mes qualités au service d'une entreprise.



Cordialement.



Mes compétences :

Comptable

Paie

Microsoft Office

Comptabilité

SAP

Microsoft Excel