Serge BERTAINA DUBOIS

La fiabilité et l’optimisation et l'organisation des services informatiques est une des priorités des DSI : elles cherchent donc à s’entourer de collaborateurs expérimentés capables de prendre en charge des projets critiques et de mettre en place des procédures et des outils répondant aux besoins de leur métier.



Mon parcours professionnel m’a permis de travailler fréquemment en prestation de services pour de grandes enseignes de la banque, la grande distribution, l'industrie. Encadrer des projets de grande ampleur, m’a permis de développer mon sens du service client, mes capacités d’adaptation, mon sens de l’analyse et de l'organisation.



Fort de plus de ces presque 30 années d’expériences professionnelles en informatique, dont 15 en gestion et direction de projets en systèmes, Réseaux et Infogérance, je m'implique maintenant de façon durable au sein du Groupe Up au poste de Directeur des Opérations Informatiques.



Profondément humaniste, mon ambition est de m'améliorer toujours et rendre le monde qui m'entoure meilleur, plus fraternel.



Mes compétences :

Infogerance

Gouvernance

ITIL

ESM

Informatique

Management

Gestion de projet

BYOD