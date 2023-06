Serge HUTTE

Une solide expérience dans la gestion de Direction Régionales dans les secteurs des services en réseau BtoB et BtoC .

J'ai des compétences confirmées dans le développement commercial et la relation clients, La transformation et la gestion du changement, le management d'equipes pluridisciplinaires, la gestion / développement des marges.

Doté d'un fort leadership et charisme, je suis passionné par l'innovation et la créativité au service de la croissance mais aussi le développement et l'engagement des équipes (direction, opérations, fonctions, partenaires, ...)

J'ai occupé des postes de Direction dans plusieurs groupes Internationaux dans lesquelles j'ai contribué à la croissance des activités, l'engagement et la motivation des équipes.

Je recherche une nouvelle aventure professionnelle sur des postes de Directeur Régional Multi sites dans les secteurs des services BtoB et BtoC.



Mes compétences :

Vision stratégique

Leadership

Analyse financière

Management opérationnel

Sens de l'initiative

Conduite du changement