Severine FAURIEL

Diététicienne depuis plus de 10 ans, j’ai acquis une riche expérience professionnelle.

J’ai exercé en clinique médicale (prise en charge des patients, formation de personnel) et en cabinet libéral à ce jour sur Aussonne (consultations et suivis personnalisés, éducations nutritionnelles dans le milieu scolaire) ainsi que vacataire en restauration collective.



A ce jour, je souhaites m'ouvrir à d'autres secteurs d'activités.

Si vous êtes une entreprise, je peux aussi vous proposer mes services, selon vos besoins en réalisant des bilans personnalisés pour votre personnel, d’animer des ateliers pratiques et/ou des conférences sur la nutrition.



Mes compétences :

