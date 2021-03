Expérimentée dans l'organisation d'événements interne et externe avec des compétences en communication et en gestion de projet.

J'ai développé de la polyvalence, de l'adaptabilité et de la rigueur ce qui me permet de transférer mes compétences dans différents secteurs d'activités.



Mes compétences :

Organisation d'événements interne / externe

Marketing digital

Partenariats / Relations Publiques

Coordination de projets

Gestion de projet

Gestion administrative