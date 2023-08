Vacherat PATRICIA

DISPONIBLE A PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2019. A la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle chez l'annonceur ou l'éditeur (hors conseil).



Experte en marketing produit web / mobile, pilotage de projet digital et expérience utilisateur - 14 ans d'expérience.



Mon cheval de bataille, j'en ai fait mon métier.



Mes compétences :

- Product owner / Product manager / Développement produit / Innovation

- UX : Parcours client / Ergonomie / Architecture de l'information / Tests AB ou interview

- Marketing, E-commerce, Relation client

- Cadrage / Pilotage/ Gestion de projets transverses/ Mode Agile

- Analytics



Je vous propose de :

- Concevoir des services à valeur ajoutée, innovants, générateurs d’audience et de préférence

- Être solution oriented et répondre à des problématiques mixant des besoins métiers/business/clients.

- Améliorer en continu l'expérience utilisateur, la transformation et la qualité grâce à des études statistiques, qualitatives et comportementales.

- Fédérer les entités de l’entreprise autour d’un projet commun et favoriser l’intelligence collective.

- Mettre en œuvre votre stratégie marketing, CRM, commerciale et de communication sur le digital

- Contribuer à une expérience client multi-canal cohérente



