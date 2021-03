Séverine PORCHER

Architecte confirmée diplômée de l'école d'architecture de Rouen,

ma double compétence professionnelle ma amenée à diversifier mes missions dans le montage dune opération, de lélaboration des programmes, des études et des budgets dinvestissements au pilotage et suivi de toutes les phases du projet sous tous les aspects technique, administratif, financier, foncier et juridique.



Jassure le pilotage et les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachées au projet (équipes internes, équipes externes, maîtres douvrages, promoteurs, services publics, architectes, bureaux détudes, bureaux de contrôles, entreprises, fournisseurs)



Je veille au respect des engagements (objectifs, qualité, délais).



Jassure le pilotage et le suivi technique des travaux (exécution des contrats de travaux, conformité des documents dexécution et des techniques mises en œuvres, organiser et diriger les réunions de chantier, délivrer les ordres de services et procès-verbaux pour la bonne exécution des travaux, assister le maître douvrage pour le suivi des évolutions de travaux et des décomptes, puis le suivi juridique en cas de différend).



Jassure le suivi des procédures règlementaires relatives à chaque projet ainsi que la gestion financière.



Egalement, jai des acquis dans le domaine du développement et renouvellement urbain, de la planification urbaine à la gestion des dispositifs opérationnels, du pilotage des projets, des équipes nombreuses et pluridisciplinaires des projets aux capacités relationnelles et décisionnelles avec les maîtres douvrages.



Je peux apporter des compétences de lexpertise à la sécurisation des projets et à laccompagnement des orientations urbaines, sociales, économiques et politiques des projets.



Jai pu ainsi piloter des opérations publiques et privées depuis la phase concours jusquau parfait achèvement en occupant des postes de maître douvrage chargée dopération, de maître dœuvre concepteur et dexécution, et de coordonnateur OPC. Jai exercé ces postes avec une marge de responsabilité en qualité de référent technique et dautonomie reconnue.



Jai la capacité de madapter à une mission ou à un projet professionnel de par mes qualités personnelles de rigueur, dautonomie, de décision, découte et de créativité. Passionnée et motivée, je menrichis au quotidien des connaissances techniques, environnementales et règlementaires du bâtiment. Ma disponibilité et un certain sens dinitiative mamènent à minvestir davantage dans une structure denvergure comme la vôtre et contribuer à son développement.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign