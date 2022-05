Commercial avec expérience significative de 9 ans dans le secteur du centre d'appel en Algérie et au Maroc pour de grands comptes français.



Compétences : leadership, gestion d’équipes, atteinte des résultats, formation, culture du chiffre d’affaires, suivi des indicateurs.



Challenger, ultra-dynamique, diplomate, persévérant.



Aujourd’hui, je m’installe à Montréal et j’ai hâte d’intégrer d’autres équipes commerciales très motivées par le challenge et la performance