Sharcker MAITRE

Après près d’une dizaine d’année d’expérience en tant que barman et responsable de bar, j’ai développé de réelles compétences dans la création et la réalisation de cocktails ainsi que dans la gestion d’un bar. Apporter et conseiller aux clients des élixirs savoureux et personnalisés sont les maîtres mots de ma méthode de travail.



Par ailleurs, la restauration est un univers innovant qui me permet de mettre en œuvre ma créativité autour de savoureux cocktail. D'autre part le lien avec ce remarquable outil de travail qu'est le bar me confronte avec une clientèle ouverte aux découvertes. Enfin et surtout c'est un travail d’équipe orienté vers la qualité de service !



Mes compétences :

Vente

Conseil

Créativité

Formation

Création De Cocktails

Esprit d'équipe

Communication

Management