Sherpas SERVICE RECRUTEMENT PROVINCE

Prenez une société en pleine croissance, ajoutez la passion de la cuisine authentique, saupoudrez généreusement de valeurs humaines, mélangez :

Vous obtiendrez la recette de notre succès.



SHERPAS, spécialisé dans le secteur santé/médico social, est le restaurateur conseil prestataire du sur-mesure, proche de ses clients et réactif qui donne la priorité aux saveurs et à la cuisine faite maison.



SHERPAS compte aujourd'hui environ 1000 collaborateurs répartis sur près de 350 établissements en FRANCE.



La force de SHERPAS est de répondre aux besoins des clients en réalisant une prestation sur-mesure, adaptée aux convives et à l'établissement. Les recettes, cuisinées exclusivement sur place, suscitent l'envie et le plaisir retrouvé d'un bon repas traditionnel partagé dans une ambiance conviviale.



Notre cuisine est faite à partir de produits frais.



Dans le but d'accompagner notre développement nous recrutons tout au long de l'année des Chefs Gérants, Chefs de Cuisine, Seconds de Cuisine, Chefs de Partie, Cuisiniers sur la région PACA, MIDI PYRENEES, AQUITAINE, RHONES ALPES, LANGUEDOC ROUSSILLON...



Nous privilégions votre qualité de vie en vous proposant : des contrats CDI 35h ; des journées sans coupure ; 1 weekend/2 travaillé ; salaires attractifs sur 13 mois.





Si vous souhaitez nous rejoindre, n'attendez plus pour nous envoyer votre candidature par :



- Mail : recrutement.sud@sherpas-restauration.fr

- Fax : 04 88 22 45 98



Mes compétences :

Cuisine

Produits frais

Santé

Secteur santé