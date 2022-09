Simon SCHWARTZ

Je suis Développeur de la formation Prép'Alternance à l' AFPA de Moncy Notre Dame. L’accompagnement de personnes vers l’insertion professionnelle demande l’intervention de professionnels possédant à la fois une bonne vision socio-économique des territoires d’intervention mais également une réelle connaissance des publics à accompagner.



Ainsi, fort de plusieurs années d’expérience dans les domaines de l’orientation professionnelle et de l’insertion, j’occupe actuellement un poste de Formateur référent. Dans le cadre de mes missions, je suis ainsi amené à accompagner des stagiaires vers l’insertion professionnelle et cela via des animations de séances de formation mais également dans la réalisation d’accompagnement et de suivis individuels.



En parallèle de cette activité, Je suis gérant d'une entreprise de location de matériel nautique et d'organisation d’événementiels sportifs ( société dont je suis le créateur Je suis un travailleur dynamique qui aime les responsabilités.



Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Conseiller clientèle

Banque

Commercial

Mobile marketing

Gestion du risque

SAV

Affrètement

Transport

Formation

Pédagogie

Gestion de projet

Ingénierie pédagogique