Sinapin YANNIS

Chef de projet ingénieur dans le domaine des nouvelles technologies mobiles et web. Je recherche un poste de chef de projet dans la région lilloise avec du management de prestataire et/ou de la relation client.



J'ai passé un an aux Etats-Unis dans le cadre d’un Volontariat International en Entreprise (VIE) à Los Angeles, je possède un niveau d’anglais courant, professionnel et technique.

J'ai une expérience de 1 an en tant qu'ingénieur en application mobile pour la Réalité Augmentée.

J'ai aussi une expérience de 2 ans comme ingénieur chef de projet, toujours pour les applications mobiles de Réalité Augmentée.

Pendant ces 2 ans, j'étais responsable de la production d'applications mobiles (Android et iOS), du management des sous-traitants et de la livraison aux clients.



Mes compétences :

Android

3D

Shaders

Réalité augmentée

Linux embarqué

Traitement d'images

Gestion de projets

Lua

IOS

C++

SVN

VHDL

Python Programming

Personal Home Page

Oracle Training Administration

MySQL

Linux

JavaScript

HTML

FPGA

Batch

Adobe Photoshop