Soluss’Immo spécialiste en droit locatif et gérance immobilière vous apporte ses compétences et son expérience.



Nous sommes spécialisés dans la réalisation d’états des lieux auprès des propriétaires-bailleurs et des professionnels de l’immobilier.



Très implantés sur le grand Nantes, nous collaborons avec les principaux acteurs de l’immobilier de l'agglomération..



Notre mission, votre sérénité !