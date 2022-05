Solveg ROCHE

J'ai occupé différents postes de développements, chef de projet et responsable d’application dans le domaine du recouvrement de créances (1995 - Data Automation France, 2000 - Intrum Justitia).



Titulaire d'un DEST en Informatique d’entreprise, j’ai intégré QUALCO France en Septembre 2013 en tant que Responsable des opérations.



CREANSOFT est née de la volonté de faire partager à tous les professionnels du recouvrement et du cash management une vision nouvelle, permettant la mise en œuvre d'écosystèmes innovants dans le recouvrement de créances.



Très rapidement, CREANSOFT a accéléré le développement de la société en offrant des solutions aux Huissiers de Justice très en demande sur ce sujet. C’est pourquoi, CREANSOFT s’est rapproché avec l’ADEC.



Le groupe ADEC, dont CREANSOFT est filiale depuis Mars 2017, c’est:

- Près de 25 collaborateurs répartis sur 3 sites : Paris, Lyon & Montpellier.

- Un acteur incontournable de l’industrie du recouvrement pour les HDJ.

- Le partenaire IT des Huissiers de Justice (Conseil, Audit, Formation)



L’ADEC est un des 3 centres serveur du Trésor Public et est utilisée par plus de 95% des études de France (Flux EDI). Notre vision est d’être le référent technologique de la chaîne « Order to Cash » au travers d’une suite logicielle innovante en mode cloud. Cette suite logicielle est notamment composée:

- D’une solution de gestion du poste clients pour les donneurs d’ordre, les experts comptables, les Huissiers de Justices et autres professionnels du recouvrement souhaitant gérer la relance de la balance pour le compte de tiers.

- D’un logiciel de recouvrement amiable, simple et ergonomique, pour les huissiers de Justice

- D’un portail web de communication entre les donneurs d’ordre et les Huissiers,…

- D’une solution de paiement Web pour les clients- débiteurs

- D’une plateforme d’externalisation & de pilotage des dossiers de recouvrement pour les donneurs d’ordre.



CREANSOFT est également le distributeur / intégrateur exclusif des solutions QUALCO pour la France. Ces solutions ciblent plus particulièrement le marché des sociétés de recouvrement et les établissements financiers. Pour CREANSOFT, l’innovation sur la chaîne « Order to Cash » avec notre suite logicielle et nos consultants doit être au service des performances d'encaissement de TOUS. C’est notre ADN !



A propos de Qualco:

Qualco est un éditeur logiciel international moderne qui optimise les processus de recouvrement. La plateforme Qualco Collection s’adresse aussi bien à des sociétés de recouvrement que des grandes institutions financières. Une équipe d'experts au service de vos opérations de recouvrement ! Forts de 200 collaborateurs, Qualco travaille pour des institutions financières, des banques et des sociétés de recouvrement majeures dans toute l'Europe. Objectif : contribuer en permanence à la performance et l'innovation dont vous avez besoin pour accompagner les mutations du monde du recouvrement (législation, comportements débiteurs,...).

Qualco Collections est un logiciel de recouvrement adossé à un éco système clé en main qui automatise et rationalise les opérations d'encaissement. Ce progiciel de recouvrement gère tout type de relance client -débiteur quel que soit votre secteur d'activité. Notre solution est également évolutive et permet un nombre illimité d'utilisateurs pour une plateforme logicielle simple à mettre en œuvre et sans limite géographique grâce notre offre Data Center en mode SaaS d’origine grecque, Qualco a accéléré son internationalisation avec l’ouverture de la filiale anglaise en 2012 puis de la France et du Brésil en 2013



Mes compétences :

Portail e commerce

BI platform

Gestion de projets

Portail internet

Recouvrement de créances