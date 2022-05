Somdeth INTHAVONG

Systèmes d’exploitation :

- Linux, UNIX AIX

- Windows Server 2003/2008/2012/2016



Langages, outils et logiciels :

- VBS, SQL-SERVER, POWERSHELL

- ARCSIGHT, NSLOG, CITRIX, EXCHANGE, HPOM

- ACTIVE DIRECTORY, VMWARE, PUTTY, OFFICE, JABBER, SKYPE

Bases de Données :

MYSQL, SQL SERVER 2008/2014/2016



Réseaux :

TCP/IP, CISCO, ROUTING, SWITCHING, VLAN, LAN, WLAN, WIFI, VOIP, VPN, WIRESHARK, NMAP, FIREWALL, MERAKI, F5 BIG-IP LTM/ASM, SNMP



Stockage:

SAN/NAS



Cloud:

GCP



Mes compétences :

LAN/WAN > LAN

Active Directory

Oracle

Microsoft Windows 2003 Server

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

VMware

Microsoft Windows 9x

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

Dynamic Host Control protocol

Win XP pro

Win XP

SIP

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Windows XP

Linux

DbVisualizer

BGP (Border Gateway Protocol)

Workstation

Win server 2003

Wi-Fi

VoIP (Voice over IP)

Visual Basic

VPN

UNIX

TCP/IP

SQL

SNMP

Routeurs Cisco

Radius

RIP

QoS (Quality of Service)

Putty

Microsoft Word

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visio

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft DOS

LAN/WAN > WLAN

IPTV

IP

IGRP

FTP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

CiscoWorks

CCNA

C Programming Language

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ADSL