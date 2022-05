Sonia BENMAA PETRANTONI

Vous voulez :



* Être indépendant

* Valoriser et vendre vos compétences

* Bénéficier de la sécurité du salariat



Avec le portage salarial Jam, vous devenez un expert :



* Salarié Jam

* Libéré des tâches administratives

* Autonomes dans vos démarches marketing et commerciales



100% concentré sur le développement de votre carrière



Depuis plus de 20 ans, JAM spécialiste du portage salarial, accompagne plus de 2000 salariés portés en France et à l'étranger.



Qui peut entreprendre en portage salarial ?

Les salariés portés de JAM sont des experts indépendants, free-lance ou consultants exerçant leur activité dans des secteurs aussi divers que le conseil, les RH, le management de transition, le marketing, la création artistique, le stylisme ou l’ingénierie industrielle…



Ce que JAM offre à ses portés :



JAM valorise l’expertise de ses salariés portés et met à leur disposition des outils indispensables à leur développement d’activité :



- un programme de formation complet (E-learning et présentiel)

- la dynamique de réseaux professionnels en France, à l'étranger et sur jam.fr

- des conseils et un suivi de proximité assurés par ses implantations régionales.



JAM est membre actif du PEPS, et répond à une charte de déontologie et des engagements précis pour proposer un portage salarial éthique.



Nouveauté !



Jam lance "Jam Académie", 1ère plateforme de E-learning 100% dédiée aux consultants. Vous pouvez désormais vous former n'importe où, n'importe quand ... toujours connectés !



