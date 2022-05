Sonia BENNACER

Après avoir obtenus un Master en Microbiologie, et une bonne expérience en entreprise autant que responsable clients et ventes, j'ai décidé d'intégrer le Master Management et Administration des entreprises à fin d'obtenir une double compétence pour pouvoir réaliser mon projet professionnel, et fusionner mes deux expériences précédentes.

Actuellement, je suis à la recherche d'une bonne opportunité de stage, me permettant de m'appliquer et d'utiliser mes nouvelles connaissances théoriques dans les secteurs du management, gestion de projet, et le business development des entreprises pharmaceutiques et de biotechnologies.



Mes compétences :

Microbiologie

Marketing relationnel

Biochimie

Vente

Relation fournisseurs

Management

Biotechnologies

Encaissement

Environnement

Génétique

Biologie moléculaire