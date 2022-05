Sonia BIDA

Ingénieur des techniques de l'industrie, ma formation scientifique me permet de promouvoir et mettre en place des produits chimiques ( entretien, hygiène, maintenance ). Mon rôle est de trouver ou concevoir les meilleurs produits en fonction des besoins des clients et d'accompagner la force dans vente dans la réalisation du chiffre d'affaire en leur apportant la formation, les outils et les documents nécessaires pour la vente de ces produits.

J'assure la veille réglementaire et concurrentielle, mets en place les outils de communication et marketing.

Ma seconde mission est de dupliquer le modèle français en Europe pour harmoniser notre communication et reproduire un modèle gagnant.



Mes compétences :

Ingéniérie

Chimie

Recherche et Développement

Gestion de projet