Sonia BOURY

Formatrice FLE FLS, Médiatrice et Juriste



Français Langue Seconde ou Français Langue Étrangère

Droit: contrats, recouvrement, contentieux, litiges,

Médiation et audit en organisation





Diplômée en Droit Privé, formée à la Médiation, à Paris II Panthéon ASSAS, j'aime observer une situation, analyser les faits, entendre les hommes et les femmes, choisir des modes de communication et proposer de nouvelles pistes, en matière d'organisation et relationnel.



Mes outils: la communication, la prévention ou le règlement des différends ou des conflits au sein des organisations pour faciliter le relation tant en gardant le cap des objectifs de l'entreprise, du management et des divers services.



Je suis aussi passionnée par la gestion sociétale de l'environnement.

Cf : mémoire sur le commerce international et la protection des espèces menacées d'extinction.



Dans le même esprit de curiosité au monde, aux autres, j'aime agir et échanger dans le milieu associatif.



Toutes ces expériences m’amènent à être autonome, à collaborer, à écouter et à proposer des solutions innovantes dans des sphères humaines hétéroclites, dans un mouvement d’échanges et de rencontres.

Surtout aussi à l'esprit, une soif d'apprendre et d'entreprendre!



Mes compétences :

Médiation

Contentieux