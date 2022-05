Sonia CARVALHO

J'ai commencé ma carrière dans le transport aérien en tant qu'agent de transit chez UPS (durant une année). J'ai ensuite voulu approfondir mes compétences dans une société familiale. J'y ai alors appris énormément. Le fait d'intégrer une petite structure me permettait de "toucher à tout". J'ai développé mes échanges avec l'étranger (USA, Brésil, Chine, Inde ...). J'ai également appris à gérer les formalités douanière ainsi que les législations de transport aérien et routier. Ce fut 5 années très enrichissantes. A la suite de cela, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les équipes de Géodis BM à Compiègne. J'ai démarré en tand que Customer Service (en charge du suivi d'un client spécialisé dans la chimie très important en terme de CA). J'ai alors appris la législation sur le transport de matières dangereuses. Au bout de 3 années mon portefeuille client s'est agrandit et je suis alors passé à un poste d'affréteur. Pendant 2 années j'ai développé mon goût pour les échanges (clients, transporteurs, commerciaux) et je me suis affirmée dans cette tache. C'est pour cela que je me suis vu attribuer un poste de chef de table affrètement (gestion d'une équipe d'affréteur).