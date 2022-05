Sonia DEFOIS

18 ans au sein de la Société MANPWOWER. J'ai commencé au sein de cette société comme Assistante d'Agence (poste polyvalent à la fois sur la partie administrative et commerciale). J'ai ensuite évolué sur le poste d''Attachée recrutement et ensuite sur celui de Chargée de recrutement (poste plus axé sur la relation commerciale et le recrutement).



Mes compétences :

Recrutement

Dynamique

Gestion administrative

Esprit d'équipe

Service client

Adaptabilité