Sonia DINET

Je suis actuellement directrice chez Mc Donald's Puy de Dôme.



J'ai travaillé sur plusieurs sites (La Pardieu, Cournon, Thiers, Mozac, Clermont centre) ce qui m'a permis d'apprendre à m'adapter rapidement et d'apprendre sur chacun de ces sites en terme de gestion, clientèle etc... J'ai aussi fait 2 ouvertures (Gerzat et Clermont Brézet) où j'ai eu l'opportunité de construire une équipe et un restaurant de A à Z.

Aujourd'hui en tant que cadre j'ai acquis une solide expérience en terme de gestion d'un centre de profit.