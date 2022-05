Sonia DOUVILLE

Un profil atypique et un champ de compétence riche et diversifié.



Egalement Formatrice/ intervenante freelance, n'hésitez pas à me contacter pour vos projets et pour assurer la montée en compétences de vos collaborateurs



Mes compétences :

Rigueur

Dynamique

Analyser écouter réfléchir agir

Prise de décision

du Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Cegidinfo

Sage

Développement commercial

Informatique

Enseignement

Conseil

Capacités oratoires

E-commerce

Coaching

Communication