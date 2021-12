Sonia SADKI

Actuellement à la recherche :



- d'une nouvelle opportunité...

- d'entreprises souhaitant s'adjoindre les services d'un freelance.



Mon expérience de dix sept ans d'encadrement au service comptabilité m'a apporté rigueur et autonomie.

Respecter les procédures et mener à bien les objectifs que sont les budgets, la solvabilité clients, la satisfaction fournisseurs, létablissement des résultats mensuels, lanalyse des écarts et le contrôle comptabilité sont au cœur de mon métier.



Mes compétences :

Ciel Compta, CEGID ...

Microsoft Office

Sage

Excel ( tableau croise dynamique, rechercheV...)