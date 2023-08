Un parcours universitaire classique avec un 3ème cycle en droit des affaires...

J'ai voulu revenir à mes idéaux, que certains d'entre vous peuvent penser comme dépassés ou naïfs, des idéaux de justice et de droits égaux pour tous.



Je me suis, donc, naturellement, dirigée vers un Master en Droits de l'homme afin de pouvoir intégrer le milieu associatif et, ainsi, tendre vers cet objectif qui me tient à cœur: aider les plus démunis et ceux qui ne sont pas à même de faire valoir leurs droits.





Keen, consciencious, hard working and reliable person,i built a good carreer as a legal adviser with a great sense of humanity.

I would like to use my skills to positively contribute to any work situation in an association or NGO.



Mes compétences :

Droit

Juridique

juriste

ONG