Sophie DUNAUD

Généraliste RH depuis 20 ans, j’interviens sur des fonctions tant opérationnelles que stratégiques.



Force de proposition sur le développement des ressources humaines au sein de structures à taille humaine, j’accompagne les entreprises dans le changement et/ou la mise en place de leur stratégie RH. Je suis également à même de prendre en charge le fonctionnement quotidien d’un service RH.



Ma valeur ajoutée réside dans mes expériences variées en termes de missions et de domaines d’activité.



Réel support à destination tant de la Direction que des Managers et des Salariés, votre entreprise pourra s’appuyer sur mes compétences, mon engagement et mon sens du service.



Mes compétences :

Administration du personnel

Droit social

Paie

Gestion des ressources humaines

SIRH

Gestion de projet

Procédures et chartes RH

GPEC

Formation

Recrutement