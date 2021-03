Sophie LEFEBVRE

Bonjour,



Il est toujours difficile de se présenter à l'écrit, je peux toutefois vous donner quelques pistes ...



Ma motivation, la reconnaissance du client, sa satisfaction et sa fidélisation, acquises par la construction d'une relation sincère et durable.

J'attache beaucoup d'importance à la réalisation sur mesure des demandes de mes clients en prenant en compte leurs exigences.



Mes compétences :

Esprit créatif et Positif,

Dynamique,

Esprit d'analyse,

Rigueur et organisation,

Communication,

Sens de la négo



Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.

Peut-être à bientôt !



Mes compétences :

Achats

Commercial

Communication

Diriger un projet dans son ensemble

Diriger et conduire des opérations

Réactivité

Packaging

Service

Design

Marketing

Qualité