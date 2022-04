Bénéficiant de 6 années d'expérience dans le Marketing, j'ai une approche concrète de ce métier.



Passionné par mon métier, j'aime relever de nouveaux défis, travailler en équipe, avec pour objectif final la création de valeur.



Actuellement en poste au sein de la société Bardinet, je suis en charge du développement de l'activité Rhums Agricoles sur le marché Martiniquais.

Dans cette optique je développe et met en place les plans marketing pour les marques Saint James, Dillon, Depaz et Bally.



N'hésitez pas à me contacter pour toute question.



Sylvain Lescalmel



Mes compétences :

Marketing