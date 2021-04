Sophie VEYRET

Spécialisée en Ingénierie pédagogique, 16 ans d’expérience dans un environnement industriel, caractérisée par une approche métier/produit et une bonne aisance technique et informatique. Des Valeurs : Respect, Bienveillance et Professionnalisme.



Créative, organisée et passionnée par la Formation et les NTIC, partageons nos Valeurs et Compétences pour vous accompagner dans l’aire du "Digital Learning" et la valorisation des compétences.



Spécialités :

- Ingénierie de formation.

- Ingénierie pédagogique.

- Conception de modules elearning (de la scénarisation à la production).

- Administration du LMS.

- Animation des commissions.

- Gestion des formations techniques et des fournisseurs



Mes compétences :

GED

SAP

Animation de formations

Ingénierie pédagogique

ERP

E learning

Microsoft Excel

Administration LMS

Conception elearning

outils auteur edoceo et storyline

Edoceo