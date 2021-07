Sovann SOK

Mon profil professionnel :

Plus de vingt ans d'expérience dans le Service Client dans l'industrie des télécommunications et High Tech (pilotage hotline, gestion des réclamations, gestion du réseau de services technique). Plusieurs positions à l'international dont l'Amérique latine, l'Espagne et le Portugal Langues parlées et écrites : Français, anglais et espagnol.

Spécialisations : Gestion de réseau de services, Gestion de projet, Contrôle des coûts et optimisation des processus, dans l'industrie des appareils mobiles, Set Top Box et Displays professionnels.



Ma formation :

De formation Ecole de Commerce avec une spécialisation Export, je suis également trilingue Anglais-Espagnol (DEUG LEA Anglais-Espagnol).



Mes hobbies :

littérature fantastique, l'actualité, le dessin (15 ans de pratique), sport, cinéma, théâtre (3 ans de pratique), musique et danse, internet..



Mes compétences :

Relation client

SAV

Customer service

International

Service client

Operations manager