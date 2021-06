Stephane BARRET

Je suis spécialisé dans l'intégration de solution telecom pour entreprise (à priori de moyenne à grosse entreprise) et Telco. Je pourrais me placer dans tout les besoins telecoms (data, voix et vidéo). Je prends en charge un projets de bout-en-bout depuis la rédaction du rfi, rfq, validation, intégration, déploiement et aide au passage en exploitation. Je peux être présent sur la totalité de ce process ou ponctuellement sur une partie.



J'ai la possibilité d'effectuer une pre-mission ou une mission de définition des besoins sous forme d'audit technique, interview utilisateur et présenter un Cahier des Charges Fonctionnel sur les besoins ou alors définir l'architecture technique cible.



Mes compétences :

3Com

ADSL

Alcatel

bgp

Cirpack

Cisco

CWDM

DHCP

DNS

DWDM

Enterasys

Ethernet

Firewall

Foundry

IGMP

Multicast

NetScreen

NTP

Ospf

PABX

PIM

RAD

SIP

SNMP

STP

ToIP

VDSL

VoIP

ZYXEL