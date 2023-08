Stephane BOISSELIER

1 . Interventions et Formations :



Nous avons dans l'optique d'améliorer et de maintenir votre système informatique à la pointe de la technologie, de vous apporter un suivi régulier de votre réseau. Nous mettons à votre disposition différentes solutions pour vous permettre d'intervenir toujours plus vite : par téléphone, télémaintenance ou sur site. Nous proposons égalemment des formations sur les logiciels que vous utilisez au quotidien.



2 . Sécurité :



Vous aurez besoin d'une surveillance et d'une sécurité de vos systèmes par le biais de remontée d'alertes et la mise en place de solutions (pare-feu, antivirus et antispam, ...).



3 . Réseau local et étendu :



Nous vous proposons des solutions de communication entre sites distants, la gestion de messagerie, et l'installation de logiciels et de périphériques (imprimantes, ponts WIFI,..).



4 . Internet :



Nous vous accompagnons dans l'hébergement et la création de site internet et de messagerie.



6. Systèmes d'exploitation :



Nous mettons à votre disposition différents systèmes d'exploitations (Microsoft, Linux et Apple).



7. Vente de matériel informatique :



Nous disposons d'une large palette de produits informatiques : serveurs, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, station de travail, périphériques réseaux (switch, routeur, vpn, firewall), produits microsoft et antivirus.





8 . Service Après vente :



Nous sommes présent pour vous apporter des services supplémentaires (diagnostiques et sous-traitances).



Mes compétences :

Informatique

Développeur