Stéphane BRINDEJONC

Après 3 ans en Chine avec Bonnet Névé, Réfrigération commerciale et plus de 10 ans avec Alser Innovation, j'ai ainsi évolué et passé plus de 13 ans dans la fourniture de mobiliers à la grande distribution.



J'ai décidé de me mettre à mon compte et d'utiliser l'expérience acquise pour perdurer dans ce domaine, la fourniture de mobilier pour la grande distribution.



Apres presque 9 mois de préparation, Etude de marché, Etude de prix, Etude de compétitivité, et surtout de montage du Business plan et des alliances stratégiques, STORAC a vu le jour le 30 Septembre 2009.



N°1 de l'accessoire Magasin Discount, STORAC a son siège social sur la plus célèbre avenue du Monde, Avenue des Champs Elysées, et son Entrepôt dans le 14 (Normandie).



Une nouvelle aventure commence...



MAJ Mai 2012

Et oui Storac existe encore mais sans moi... Un grand Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure d'entrepreneur que j'ai franchement adoré !!

Je me lance dans une nouvelle direction... Et celle ci Générale d'Arneg France.



Faire partie d'un groupe dynamique, motivé est exceptionnel, rebâtir une équipe et se lancer sur le marché Français en Outsider est super motivant... Alors c'est reparti pour une nouvelle aventure... Nouveau Chapitre!!



Mes compétences :

entrepreneur

Ventes

Retail

Sourcing

Chine

Business Development

Grande Distribution

Directeur commercial

Directeur Général