Stéphane GUIBAL

Apporter une valeur ajoutée pertinente à une organisation nécessite une polyvalence et une connaissance de tous ses services supports. Assurer l'interface entre les services, en contrôler l'activité en terme de gestion afin d'optimiser les organisations, respecter et faire respecter les réglementations internes et externes sont des gages incontournables de l'évolution à long terme d'une entreprise. Dans la continuité de mon expérience publique et privée, je mets à profit mes compétences dans le domaine administratif et organisationnel et poursuis mon expérience dans la mise en oeuvre de projets transverses et en gestion de réseaux.



Mes domaines d'expertise : administration et management ; contrôle de gestion, conseil : stratégie, marketing ; organisation, systèmes d'information ; Data Management