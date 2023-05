2011/2009:Responsable des Services Généraux.

Gestion des utilités sur le site en vue d’assurer la rentabilité et la continuité et que les équipements du site et les contrats de service sont efficaces.

2009/2007:Chef de projet Travaux Neufs.

2007/2002:Chef d’équipe production.

2002/1992:Technicien de Maintenance.

Formation:BTS Électrotechnicien 1990/BAC F3 1988