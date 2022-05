Stéphane MARAFICAUD

Diplômé d'une Ecole d'ingénieur et ayant vécu plusieurs expériences à l'internationale, je travaille dans les Systèmes d'Informations de la Supply-Chain. Je développe des compétences métiers, capitalise sur des méthodes de travail et des outils analytiques. Mes clients se situent parmi les leaders mondiaux de la distribution.



Après une expérience de six années passée dans le Conseil IT Retail, je travaille depuis cinq années pour un éditeur internationnal de logiciel en Order Management en tant que responsable support Européen.



Mes compétences :

Ecoute

Patience

Rigueur

Gestion de projet

Order Management

Oracle Toad

Microsoft Visio

Microsoft Projet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

FTP

Autocad

Audit

Project Management Office

Customer Relationship Management

Calibration

Cost Control

Databases

Oracle

Oracle 11i

Oracle 2000

Oracle 6

Oracle 7

Oracle 8

Oracle 9

UNIX