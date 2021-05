Stéphane PERES

Avec plus de 12 ans d'expérience dans le digital & les médias sociaux, à la fois en agence Parisienne & entreprenariat et avec plus de 50 marques gérées (détails ci-dessous) je me présente comme un passionné de l'énergie de la synergie du Web. Je maîtrise parfaitement la gestion de projet Web & gestion d'équipe technique, le marketing Web, l'élaboration de stratégie social media, l'optimisation de campagnes ads Facebook, Twitter et Google Adwords ainsi que le community management et l'audiovisuel.

Ma passion pour linformatique et ses applications, ma rigueur, mon sens de la précision, mon état de veille permanente vis-à-vis des innovations (voir mon blog www.webchronique.com) et mon sens aigü de la création sont mes principaux atouts.



12+ years experience in digital & social media, both in agency and company in Paris. More than 50 brands managed (details below), Im passionate about the Social Media. I am able to manage web project management & technical team, social media strategy development, optimization campaign Facebook Ads, Twitter Ads, Google Adwords, community management and broadcasting.



With experience in companies with international influence, my references are:

Coca-Cola entreprises, Louvre Hotels, Best Western France, Groupe La Mère Poulard, MSD NewDoc, Cyclamed, FHP-MCO, Sanofi Genzyme, Citizen M, PharmaVie, XL Airways, AFM Téléthon, IUCN, Promod, Vacanciel, Atol, Cathay, Cattier, Hachette, Express Conseil, Le Temps des Cerises, Warner, EMI, Magnard, Lagardère Active, Orange Sports, Locasun, Institut Français, Fleurance Nature, Jacadi, Capri-Sun France, Cosmo Paris, Delonghi, Le Creuset, Cop 21, Cathay Airways, Avocatnet, Autoecolenet, Experientia, Little Marcel, Les Menus Services, Truffaut, Aixam, Arte, RFI, Accor, Esigetel, France 24, Passerelle, Sélectour, Universcience, Randstad, Le Parisien, Nike, Cache-Cache, Feral-Schuhl lawyers, France Télévision, Skema, Sunweb, Mercialys, Lombard, Interface Tourism, Croisierenet, Les Champs Libres, April, ASN, Comtesse du Barry, Cooking Chef, Dormeuil, Groupe Léa Nature, Twiice, RMT Cabinet davocats, Tibtech



- Auto-entrepreneur chez www.npc-media.com (agence web) depuis 2009.



Distinctions et prix : lauréat du festival S.R.C. 2008 de lIUT de Mulhouse, catégorie "meilleur projet interactif", pour la réalisation doutils de communication pour lartiste peintre-graveur "Yves Noblet". Site Web bilingue, affiches, bloc de correspondance, reportage vidéo : www.yvesnoblet.fr

Réalisation dun site événementiel pour lÉcole de Lorient : paysages.yvesnoblet.fr



