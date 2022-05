Stephane VAN RYSSELBERGHE

Bonjour,



je suis un passionné de basket, de running et de l'environnement. J'ai appris à prendre des décisions rapides faire gagner mes équipes.



J'aime organiser, bâtir une équipe et réussir un projet! Et quand j'échoue, c'est pas grave, même si je n'aime pas perdre. J'amortis et je rebondis pour construire le prochain succès!



J'aime la vie et me donne les moyens d'en profiter en toute sagesse, avec force et toute la beauté d'un rayonnement extérieur!



Au plaisir d'échanger et de partager !



Stéphane



Mes compétences :

Vente