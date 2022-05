Stephane VENDROT

Bonjour à vous, ô lecteur. En quelques mots, voici comment je me présenterais :



Comme Obélix et sa potion magique, je suis tombé dans les ressources humaines quand j'étais petit : j'ai choisi cette voix dès le début de mes études supérieures jusqu'à obtenir un DESS (master) Ressources Humaines et Relations du Travail délivré par le CIFFOP (Centre Interdisciplinaire de Formation à la Fonction Personnel - Université Panthéon Assas Paris)



Riche d'une carrière de près de 15 ans dans les Ressources Humaines de plusieurs Grands Groupes et PME, j'ai eu l'occasion d'exercer des responsabilités dans différentes entités juridiques et centres de profit, en pilotant des équipes et en accompagnant des dirigeants dans des contexte à forts enjeux sociaux et de changement.



DRH généraliste en France puis dans un contexte international, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'était la dimension opérationnelle du métier : à savoir accompagner une équipe de management sur le terrain pour faire progresser la dynamique RH d'une organisation.



C'est pourquoi, j'ai décidé de créer ma société (SO RH) pour apporter mon expérience aux PME en recherche de flexibilité et de performance dans le management de leurs Ressources Humaines.



