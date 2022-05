Stéphane VILLUIS

Riche d’une expérience de 15 ans dans différents groupes de service, j’ai développé une réelle expertise dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l’audit.

Orienté pilotage de la performance et conduite du changement, j’ai démontré mes talents de manager et mes capacités d’écoute. Curieux et motivé, je suis prêt à relever de nouveaux défis



Mes spécialités :



- Environnement multi sites

- Gestion de projet

- optimisation du BFR

- Mise en place d'outils et d’organisations

- Maîtrise des outils informatiques spécialisés ( SAP, BO, Hypérion Essbase, allshare scénario rh)