Stephane VITASSE

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans mes fonctions de dessinateur projeteur au sein de différentes sociétés travaillant dans le secteur de l’architecture d’intérieur et d’aménagement d’espace de travail.



Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis de développer des aptitudes techniques spécifiques au « Space planning » et un excellent savoir-faire en termes de communication.

Outre ma formation technique, je pense avoir également une grande capacité d’adaptation et un très bon sens du service.



Mes compétences :

AutoCAD

Rigueur

Autonomie

Adaptabilité

Précision

Convivialité

Space planning

ArchiCAD