Aurélie COGEZ

Née le 07 février 1981

Nationalité française

2 enfants

Permis B + véhicule personnel



Parcours scolaire technique, j'ai souhaité, dès ma sortie de collège, intégrer une formation me permettant de travailler manuellement et en équipe.



C'est comme cela que j'ai intégré une formation plasturgie qui me permis d'obtenir les diplomes du CAP au BTS. Ces formations ont été ponctué par des stages en entreprises pour approfondir et mettre en applications ces connaissances de la gestion de production, le contrôle qualité, la création d'une pièce par la DAO et au bout du compte comprendre le fonctionnement de l'industrie.



Suite à mon BTS, j'ai souhaité apprendre et approfondir mes connaissances dans les essais laboratoire industriel tels que les CND, le MEB, le MET, l'infra-rouge, l'ultra son par immersion, les RX. Ces acquis m'ont été transmis par le biais de l'apprentissage ce qui me permis de mettre en applications mes toutes nouvelles connaissances, au sein d'une société aérospatiale.



J'ai, par la suite, travaillé en tant qu'intérimaire pour des sociétés de sous traitance automobile tel que VALEO mais aussi en tant que Technicienne Qualité pour BP FRANCE au sein du site de DELPHI Blois et à HUTCHINSON Transmission, dans un contexte d'amélioration qualité fournisseurs composants chimiques.



Mon expérience au sein de Procter & Gamble, fut enrichissement personnelle et professionnelle, qui me permit d'acquérir des compétences en tant que Technicienne Projet Packaging.



Aujourd'hui je recherche un poste, sur du long terme, qui puisse me permettre de mettre en avant tout ces acquis et m'épanouir dans un travail d'équipe et de responsabilité.

Autonome et rigoureuse, je suis force de proposition et aie un fort potentiel d'adaptation.



Mes compétences :

Movex

SAP

Microsoft office

CAO/DAO

Cape pack

Plasturgie

Contrôle Qualité

Chargé de Projet

Gestion de projet technique