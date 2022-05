Stéphane VOISIN

Fort de ses 2500 salariés et d’un modèle de développement fondé sur l’innovation, OVH est l’acteur leader du « Digital as a Service ». Créé à Roubaix en 1999 par Octave Klaba, le groupe est aujourd’hui présent dans 19 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique.



Pour soutenir sa stratégie d’innovation et d’accompagnement client, OVH poursuit une politique active de recrutement.

L’entreprise recherche constamment des profils experts autour de sa chaîne de valeur : R&D en nouvelles technologies, management de projets, pilotage des activités commerciales, maintenance et amélioration des offres, conseil auprès des clients et fonctions supports à l’ensemble de l’activité (finance, marketing, RH).



Afin de faciliter l’intégration et la formation continue de l’ensemble de ses collaborateurs, OVH a également ouvert un Training Center, véritable école de formation du groupe.



Toutes les offres sont publiées sur https://careers.ovh.com/



Vous êtes passionné par les nouvelles technologies, l'innovation et souhaitez rejoindre une belle aventure ? Discutons-en ensemble.



Mes compétences :

Recrutement

Recrutement IT

Sourcing

Entretiens professionnels

Relations Ecoles