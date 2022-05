Stéphane WANG

Conseils en RH et droit du travail



Mail : stephanewang@free.fr





15 années en management et gestion du personnel - 9 années en paie - Master RH au CNAM



Gestion administrative du personnel :DUE - Contrat de travail - Suivi des absences (CP, Maladie) - suivi des IJ - Mise à jour du registe du personnel - Adhésion auprès des caisses de retraites et organismes de prévoyance - Récolte, analyse et saisie des variables de paie - Soldes de tout compte



Gestion sociale : veille sociale - conseil et rédaction des contrats de travail - conseil et rédaction des sanctions disciplinaires



Mise en oeuvre des pratiques RH : formation - recrutement - entretien d'évaluation - rémunération - GPEC - mobilité



Management : gestion d'une équipe de 7 contrôleurs caisses et 60 hôtes(sses) de caisses



Mes compétences :

Administratif

Gestion du personnel

Management

Paie

Ressources Hummaines